New York (Usa), 15 nov. (LaPresse) – Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha approvato la bozza di risoluzione presentata da Malta sull’attuale crisi israelo-palestinese che chiede, tra le altre cose, il rilascio immediato di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas nonché pause umanitarie urgenti e prolungate e corridoi per consentire l’accesso agli operatori umanitari. Il testo, che ha ricevuto 12 voti favorevoli, zero voti contrari e 3 astensioni, richiede inoltre che tutte le parti rispettino il diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la protezione dei civili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata