Washington (Usa), 15 nov. (LaPresse) – Gli Stati Uniti “non hanno dato l’ok” a Israele per l’operazione militare nell’ospedale Al-Shifa di Gaza. Lo ha riferito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. “Non diamo l’ok alle operazioni militari di Israele”, ha aggiunto il funzionario, sottolineando che gli Stati Uniti “non sono coinvolti”. Gli Usa, ha proseguito Kirby, “non vogliono vedere gli ospedali attaccati dall’aria” e “civili coinvolti nel fuoco incrociato”. Gli ospedali, ha concluso, “devono essere protetti”.

