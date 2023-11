Modena, 15 nov. (LaPresse) – Ieri sera, verso le 22, i vigili del fuoco di Modena sono intervenuti a seguito di un incidente stradale, in via Contrada 238. Il conducente dell’auto, un ragazzo di 24 anni, ha perso la vita dopo essere stato sbalzato dalla macchina per circa 10 metri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale del 118, i pompieri e la polizia locale.

