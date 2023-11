Torino, 15 nov. (LaPresse) – Daniil Medvedev è il primo semifinalista delle Atp Finals in corso al Pala Alpitour di Torino. Nel match del Gruppo Rosso il russo, numero 3 del mondo, ha battuto in due set il tedesco Alexander Zverev, settima testa di serie, con il punteggio di 7-6, 6-4 in un’ora e 47 minuti. Per Medvedev seconda vittoria nel girone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata