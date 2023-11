Torino, 15 nov. (LaPresse) – Impresa di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino. Il tennista azzurro batte in tre set Novak Djokovic anche se non è ancora certo della qualificazione alle semifinali in virtù del successo ottenuto da Holger Rune nel pomeriggio contro Stefanos Tsitsipas, costretto al ritiro dopo tre game per problemi alla schiena. L’altoatesino, che per la prima volta in carriera ha battuto il numero uno del ranking mondiale, ha trionfato con il punteggio di 7-5, 6-7 (5), 7-6 (2) in tre ore e nove minuti di gioco. Sinner tornerà in campo giovedì contro Rune, nel match decisivo per la qualificazione alle semifinali di sabato.

