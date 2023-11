Madrid (Spagna), 14 nov. (LaPresse) – Il presidente del Partito popolare spagnolo, Alberto Núñez Feijóo, ha criticato aspramente il disegno di legge sull’amnistia registrato ieri al Congresso dal Psoe, sostenendo che “distrugge la sicurezza giuridica” della Spagna e che il “deterioramento della democrazia in Spagna implica il deterioramento della democrazia europea”. “I Paesi che hanno tentato di fare qualcosa di simile in Europa sono stati espressamente respinti dagli organi dell’Ue”, ha detto il leader in un incontro con la stampa estera, avvertendo quindi che la Spagna potrebbe unirsi alla Romania, alla Polonia e all’Ungheria come Paese segnalato per l’attacco allo stato di diritto.

