Milano, 14 nov. (LaPresse) – Sergey Khadzhikurbanov, condannato per l’omicidio della giornalista Anna Politkovskaya, ha ricevuto la grazia dopo aver partecipato alla ‘operazione militare speciale’ in Ucraina, compito per cui ha firmato un contratto con il ministero della Difesa russo. Lo ha reso noto il suo avvocato Aleksey Mikhalchik. “Khadzhikurbanov ha partecipato all’operazione speciale come detenuto, poi è stato graziato e ora partecipa come militare civile, avendo firmato un contratto con il ministero della Difesa. Ha lavorato nelle forze speciali negli anni ’90, ha esperienza, e probabilmente è per questo che gli è stato offerto immediatamente un posto di comando”, ha detto l’avvocato.

