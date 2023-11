Milano, 14 nov. (LaPresse) – Sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un minore disabile “approfittando della sua debolezza psichicha e del ritardo cognitivo della vittima”: i Carabinieri della Tenenza di Sant’ Antimo, in provincia di Napoli, hanno eseguito due ordinanze di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emesse dal Tribunale di Napoli Nord e dal Tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta delle rispettive Procure.

