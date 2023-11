Washington (Usa), 14 nov. (LaPresse) – Si chiama Abigail Edan la bambina di 3 anni, cittadina Usa, tenuta in ostaggio da Hamas. Ad identificarla, riporta la Cnn, è stata una parente, Elizabeth Hirsh Naftali, che ha riferito che Abigal è la bambina della quale il presidente Joe Biden ha recentemente discusso con l’emiro del Qatar, per favorirne il rilascio. La Casa Bianca non ha voluto rendere noto il nome della bambina, limitandosi a riferire che si tratta della più giovane ostaggio Usa nelle mani di Hamas. I genitori della bambina sono stati uccisi durante l’attacco di Hamas al kibbutz di Kfar Aza, mentre i suoi due fretelli di 10 e 6 anni si sono salvati nascondendosi in casa per oltre 12 ore. La bambina, dopo l’attacco, sarebbe stata tratta in salvo da una coppia di vicini. Secondo i testimoni, l’uomo sarebbe rimasto ferito nell’attacco, mentre la moglie, i tre figli e la piccola Abigail sarebebro stati sequestrati dai terroristi palestinesi.

