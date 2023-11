Milano, 14 nov. (LaPresse) – “Non si può fermare un accordo e non riportarli indietro. Avete l’obbligo, come leader del paese e come esseri umani, di riportare tutti a casa”. Lo dicono i rappresentanti delle famiglie degli ostaggi nelle mani di Hamas, invitando i vertici israeliani, il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant e il membro del gabinetto di guerra Benny Gantz a consentire un accordo sulla liberazione degli ostaggi. “Sappiamo che una decisione può essere presa oggi, stasera”, le loro parole in una conferenza stampa, riferite da Haaretz. “Potrebbe accadere oggi”.

