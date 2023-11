Roma, 14 nov. (LaPresse) – Pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale sono intervenute per i rilievi di un incidente mortale avvenuto questa mattina intorno alle 9.00 in via Casilina, altezza via dei Gordiani. A perdere la vita un ciclista di nazionalità rumena di 58 anni, investito da un autocarro. Tuttora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata