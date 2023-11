Roma, 14 nov. (LaPresse) – Questo pomeriggio una 26enne di nazionalità albanese è morta in un’azienda di surgelati di Pieve di Soligo (Treviso). Dalle prime verifiche è emerso che la ragazza, per cause in corso di accertamento, è rimasta incastrata con la testa in un macchinario. La dinamica dei fatti è al vaglio di Carabinieri e Spisal. Sul posto anche i Vigili del fuoco.

