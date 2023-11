Milano, 14 nov. (LaPresse) – La Procura di Padova chiede un ritorno alla Corte Costituzionale per la trascrizione degli atti di nascita dei bimbi nati da due mamme. È quanto apprende LaPresse al termine delle udienze in tribunale dei primi 4 casi (33 in totale) di impugnazione della trascrizione degli atti di nascita dei bimbi nati da due mamme.

