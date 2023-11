Milano, 14 nov. (LaPresse) – “Padova è un unicum, la circolare è stata inviata in tutta Italia, ma soltanto a Padova la procura ha deciso di andare a ritroso e impugnare gli atti dal 2017. A Padova è caccia ai bimbi casa per casa”. Lo dice a LaPresse l’avvocato Michele Giarratano che difende le famiglie con due mamme per le quali è stata impugnata dalla Procura di Padova la trasccrizione dell’atto di nascita dei loro bambini a partire dal 2017.

