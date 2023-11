Pearland (Texas, Stati Uniti), 13 nov. (LaPresse/AP) – Un bambino è morto e un altro è rimasto ferito insieme ad altre tre persone in una sparatoria nel mercato delle pulci di Cole, nella zona di Pearland, in Texas. Lo ha riferito la polizia che è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione di colpi d’arma da fuoco esplosi nel mercato. Secondo l’agente Chad Rogers la sparatoria ha seguito un diverbio tra due persone che si conoscevano. Dopo la lite i due hanno iniziato a spararsi all’interno del mercato. Uno dei sospettati è ancora a piede libero mentre la polizia non ha fornito dettagli sulla sorte dell’altro.

