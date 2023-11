Madrid (Spagna), 13 nov. (LaPresse) – La presidente del Congresso dei deputati spagnolo, la socialista Francina Armengol, ha annunciato in una dichiarazione alla stampa che la sessione d’investitura di Pedro Sanchez si terrà questa settimana, mercoledì 15 e giovedì 16. Il socialista si presenterà al Congresso per chiedere la fiducia. Il dibattito inizierà mercoledì, mentre la votazione si terrà giovedì. Sanchez può già contare sull’appoggio di 179 deputati, 3 in più della maggioranza assoluta.

