Milano, 13 nov. (LaPresse) – “La Cgil si sostituisce a un Pd che non esiste. Ha tutto il diritto di farlo. Non ci sono la Cisl e l’Ugl. C’è modo e modo di fare sindacato. Poi fare sindacato dicendo di no a prescindere e c’è un sindacato che, se io apro un cantiere che dà lavoro a mille operai, dice ‘bene’. La Cgil, qualunque cosa io faccia, dice di no”. Lo ha detto il vicepremier leghista e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a ‘Stasera Italia’ su Retequattro. “C’è un’estrema minoranza di sinistra che magari poi si candiderà alle elezioni europee con il Pd che non può negare il diritto allo studio, alla salute e al lavoro a decine di milioni di italiani”, ha aggiunto. “Se la critica di questi due sindacalisti è che Salvini dovrebbe andare a lavorare, perché non fa nulla. Posso stare simpatico o antipatico, ho fatto il ministro dell’Interno e mi sembra di aver dimostrato che volere è potere. Sto facendo il ministro delle Infrastrutture e i numeri dicono che si stanno creando migliaia di posti di lavoro. Se la critica è: Salvini è brutto, grasso, cattivo e non fa una mazza. L’ha fatta un tizio della Uil di cui non ricordo il cognome. Che critica è?”, ha detto ancora con riferimento a Pierpaolo Bombardieri, leader della Uil.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata