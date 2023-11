Milano, 13 nov. (LaPresse) – “Le operazioni umanitarie a Gaza verranno interrotte nelle prossime 48 ore poiché a Gaza non è stato consentito l’ingresso di carburante”. Lo ha fatto sapere Thomas White, direttore dell’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, in un post pubblicato sul social X.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata