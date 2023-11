Milano, 13 nov. (LaPresse) – “I nostri camion hanno esaurito il carburante: domani non potremo ricevere gli aiuti in arrivo dal valico di Rafah”, che collega la Striscia di Gaza all’Egitto. Lo annuncia in un post pubblicato sul social X, Thomas White, direttore dell’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi.

