Milano, 13 nov. (LaPresse) – Boom di episodi di antisemitismo in Italia, 301 nel 2023, 62 solo dall’inizio del conflitto. Sono i dati ottenuti da LaPresse raccolti dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, che analizza le segnalazioni che arrivano da tutta Italia in merito a graffiti, scritte, post sui social e altri episodi di antisemitismo online e non. Dall’8 novembre a oggi già 62 gli episodi, 50 solo nel mese di ottobre. L’aumento è marcato rispetto agli scorsi anni, considerando che il 2023 non è ancora finito: nel 2022 gli episodi segnalati erano stati 241, nel 2021 226 e nel 2020 231. La maggior parte dei casi riguarda scritte e graffiti comparsi sui muri delle città.

