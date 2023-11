Francoforte (Germania), 13 nov. (LaPresse) – Il bombardamento degli ospedali nella Striscia di Gaza è contrario ai principi di protezione dei civili in situazioni di guerra ma è importante che Israele distrugga i tunnel di Hamas. “Non possiamo giudicare questa situazione, speriamo che la giustizia internazionale lo chiarisca un giorno”. A dirlo è il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, al vertice economico della Sueddeutsche Zeitung, come riporta il quotidiano tedesco. Michel ha poi affermato che non è stato semplice riunire tutti i 27 Stati membri della Ue riguardo al conflitto in Medioriente “perché ogni stato ha rapporti diversi con i diversi Paesi della regione”. Allo stesso tempo l’Unione Europea deve restare fedele ai suoi principi e valori – ha aggiunto -. Il presidente del Consiglio europeo ha sottolineato infine che valutare i fatti sul posto è quasi impossibile.

