Milano, 13 nov. (LaPresse) – “Non c’è nessuna forza di Hamas in grado di fermare le Forze di sicurezza israeliane (Idf). L’Idf sta avanzando in ogni punto. L’organizzazione Hamas ha perso il controllo di Gaza”. Lo ha detto il ministro della Difesa Yoav Gallant, come riporta The Times of Israel. “I terroristi stanno fuggendo verso sud”, ha aggiunto, “i civili stanno saccheggiando le basi di Hamas. Non hanno fiducia nel governo”. Secondo Gallant, le forze israeliane stanno avanzando “secondo i piani e svolgono i compiti con precisione e letalità”.

