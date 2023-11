Francoforte (Germania), 13 nov. (LaPresse) – “Greta Thunberg sta attualmente ferendo molte persone con il suo posizionamento. Per noi è fondamentale che non rappresenti Fridays for Future in Germania”. Il movimento di attivisti per il clima di Fridays for Future Germania prende nettamente le distanze da Fridays for Future International e da Greta Thunberg dopo le dichiarazioni pro-Palestina dell’attivista svedese che hanno suscitato diverse polemiche in Germania perché considerate anti-semite. “A Fridays for Future Germany abbiamo una posizione chiara: come movimento, siamo chiaramente contro ogni antisemitismo. Non scendiamo a compromessi. Ci battiamo per la protezione della vita ebraica, qui e ovunque”, ha scritto il movimento sui suoi canali social. “Anche per questo motivo abbiamo sospeso i processi di networking internazionale. Greta Thunberg sta attualmente ferendo molte persone con il suo posizionamento. Ciò che è fondamentale per noi è che lei non rappresenti Fridays for Future in Germania, noi rappresentiamo noi stessi”, hanno scritto ancora gli attivisti tedeschi di Fridays for Future.

