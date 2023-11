Milano, 13 nov. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver ucciso Yakub Ashur, comandante della divisione anticarro di Hamas nella Brigata Khan Younis. Secondo l’Idf, Ashur “come parte del suo ruolo, ha preso parte alla guida e alla direzione degli attacchi contro le forze dell’Idf”. Lo riporta The Times of Israel. Attacchi separati hanno ucciso anche Hamis Dababash, un membro veterano del gruppo terroristico ed ex capo della divisione di intelligence di Hamas; Tahsin Maslam, capo della compagnia di supporto al combattimento per le operazioni speciali di Hamas a Beit Lahia; Jihad Azam, un ufficiale dell’intelligence di Hamas nel quartiere Zeitoun di Gaza City; e Munir Harb, capo dell’informazione della Brigata Rafah.

