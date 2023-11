Milano, 13 nov. (LaPresse) – Le truppe della Brigata Golani delle Forze di sicurezza israeliane (Idf) sono entrate nel palazzo del parlamento di Gaza City e hanno scattato una foto di gruppo nella sala principale in in cui mostrano le bandiere di Israele. L’immagine sta ora circolando sul web. Lo riporta The Times of Israel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata