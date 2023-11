Deir al-Balah (Striscia di Gaza), 13 nov. (LaPresse/AP) – Il direttore degli ospedali di Gaza, Mohammed Zaqout, ha dichiarato che 36 neonati non sono ancora stati evacuati dall’ospedale al-Shifa e che non c’è stato alcun coordinamento sul loro trasferimento. Zaqout ha aggiunto che non c’è un posto dove portare i pazienti e ha chiesto l’apertura di un “corridoio sicuro” per portarli in Egitto per le cure.

