Roma, 13 nov. (LaPresse) – “Gli indicatori ad alta frequenza, pur fornendo un quadro ancora largamente incompleto, suggeriscono che l’attività economica rimane debole nel trimestre in corso. Le nuove informazioni non alterano le valutazioni pubblicate lo scorso ottobre dalla Banca d’Italia, secondo le quali la crescita del prodotto si attesterebbe allo 0,7% quest’anno”. Così Andrea Brandolini, vicecapo dipartimento Economia e Statistica di Banca d’Italia, in audizione sulla manovra di fronte alle Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato. Il quadro macroeconomico delineato nella Nadef “è nel complesso coerente con gli andamenti richiamati, pur se più difficile da conseguire alla luce delle notizie più recenti. In un contesto di elevata incertezza – ha aggiunto infatti Brandolini – sono significativi i rischi al ribasso associati alle tensioni geopolitiche, rafforzate dal conflitto in Medio Oriente, e all’irrigidimento delle condizioni di finanziamento”.

