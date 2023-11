Milano, 13 nov. (LaPresse) – “L’avvocato Bongiorno è in tribunale a Tempio Pausania a difendere i diritti e la dignità di una ragazza stuprata. Questa è l’accusa a carico dei ragazzi. Giulia Bongiorno, derisa da quel tizio, non fa comizietti, sta difendendo una ragazza che ha denunciato di essere ripetutamente per ore stuprata da numerosi ragazzi”. Beppe Grillo “si sciacqui la bocca per rispetto di una ragazza che ha denunciato di aver sofferto probabilmente uno dei crimini più orrendi, paragonabile all’omicidio”. Lo ha detto il vicepremier leghista e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a ‘Stasera Italia’ su Retequattro. “Grillo faccia il comico su altro, fatturi su altro. Fra Grillo e Bongiorno fortunatamente c’è un universo. Mi spiace per lui, perché un avvocato che difende una ragazza violata merita solo rispetto”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata