Torino, 13 nov. (LaPresse) – Daniil Medvedev si aggiudica il derby russo con Andrey Rublev nel match che ha chiuso la seconda giornata delle Atp Finals di Torino. Il numero 3 del ranking mondiale si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 31′ di gioco. Nell’altra partita del ‘gruppo rosso’ disputata nel pomeriggio Alexander Zverev ha battuto Carlos Alcaraz in tre set.

