Milano, 12 nov. (LaPresse) – Un ragazzo di 22 anni, di origini straniere, ha perso la vita, nella notte, in un incidente stradale avvenuto sulla variante Appia Formia-Garigliano. Il ragazzo era in sella alla sua bici e camminava lungo il ciglio della strada quando un camion lo ha travolto. Il camionista non lo aveva visto, ma si è fermato a prestare soccorso solo che il 22enne era già morto.

