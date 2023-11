Malaga (Spagna), 11 nov. (LaPresse) – Con le prossime elezioni del Parlamento europeo “è in gioco il futuro dell’Ue”. Lo ha detto il premier ad interim spagnolo Pedro Sanchez nel suo intervento al Congresso del Partito del Socialismo europeo (Pse) in corso a Malaga. Sanchez ha detto che alle elezioni si deciderà se “vogliamo che l’Europa sia un faro o una trincea”. “Abbiamo bisogno di un’Europa che sia un faro di libertà, progresso e diritti umani”, ha aggiunto il leader. “Dobbiamo vincere”, per “le generazioni future”, ha detto Sanchez.

