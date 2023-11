Malaga (Spagna), 11 nov. (LaPresse) – “In questi giorni” in Spagna “l’ultradestra nostalgica, franchista, esibisce simboli e proclami di un passato oscuro che pensavamo superato nel Paese” e l’eco “risuona con la complicità della destra tradizionale”. Lo ha detto il premier ad interim spagnolo Pedro Sanchez nel suo intervento al Congresso del Partito del Socialismo europeo (Pse) in corso a Malaga. Il leader ha chiesto alla destra “moderazione”, in riferimento alle proteste e alle contestazioni che da oltre una settimana vanno avanti nel Paese.

