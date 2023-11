Malaga (Spagna), 11 nov. (LaPresse) – “La Spagna avrà altri quattro anni di governo progressista. Altri quattro anni di progressi sociali, politiche progressiste e convivenza”. Lo ha detto il premier ad interim spagnolo Pedro Sanchez nel suo intervento al Congresso del Partito del Socialismo europeo (Pse)in corso a Malaga. “Questo trionfo non è esclusivo dei progressisti spagnoli. È un trionfo e una speranza per tutti i progressisti in Europa”, ha sottolineato il leader.

