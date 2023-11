Milano, 11 nov. (LaPresse) – Roman Chervinsky, alto ufficiale militare ucraino con profondi legami con i servizi di intelligence di Kiev, è stato il “coordinatore” del sabotaggio del gasdotto Nord Stream, avvenuto il 26 ottobre 2022. È quanto affermano funzionari ucraini ed europei al Washington Post. Chervinsky avrebbe gestito la logistica e il supporto per una squadra di sei persone che ha noleggiato una barca a vela sotto falsa identità e ha utilizzato attrezzature per immersioni subacquee per piazzare cariche esplosive sui gasdotti. Chervinsky non ha agito da solo ma ha preso ordini da alti funzionari ucraini, che alla fine hanno riferito al generale Valery Zaluzhny, il più alto di grado nell’esercito ucraino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata