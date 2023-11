Malaga (Spagna), 11 nov. (LaPresse) – L’accordo sui migranti tra Italia e Albania è “innanzitutto una questione tra il governo italiano e quello albanese”, ma “in questo momento va tenuto anche presente che, a nostro avviso, l’Albania diventerà presto membro dell’Unione Europea”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, arrivando al Congresso del Pse a Malaga. “Stiamo parlando di come risolvere insieme le sfide e i problemi in maniera efficace all’interno della famiglia europea. Seguiremo da vicino la questione. Ciò che conta ora in Europa è correggere le cose che non sono andate per il verso giusto, stabilire un meccanismo di solidarietà e cercare di superare questa sfida” ha detto ancora Scholz.

