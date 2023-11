Malaga (Spagna), 11 nov. (LaPresse) – “È necessario ridurre l’immigrazione irregolare. Per questo ci sarà una stretta collaborazione con i Paesi al di fuori dell’Ue. Come è ora il caso della Turchia. Ma potrebbero essercene altri in arrivo”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, arrivando al Congresso del Pse a Malaga. “Riguardo questa situazione, non ci sono cose che non possono essere prese in considerazione. Bisogna agire in modo molto pragmatico e, alla fine, in modo molto efficiente”, ha detto ancora Scholz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata