Milano, 11 nov. (LaPresse) – Il presidente iraniano Ebrahim Raisi, intervenendo al vertice a Riad, in Arabia Saudita, sul conflitto in Medioriente, ha chiesto “l’istituzione di un tribunale internazionale per perseguire e punire i leader criminali sionisti e americani, con priorità data alle autorità coinvolte nel genocidio e nei crimini contro l’umanità nella recente guerra”. Lo riporta l’agenzia Mizan. “Il governo degli Stati Uniti è senza dubbio la mente e il principale partner di questo crimine”, ha aggiunto Raisi, “Israele è il figlio illegittimo dell’America, la pretesa di legittima difesa è una delle amare ironie della storia”.

