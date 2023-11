Milano, 11 nov. (LaPresse) – “I governi islamici devono riconoscere l’esercito dell’aggressore e del regime occupante come un’organizzazione terroristica”. Lo ha detto il presidente iraniano Ebrahim Raisi, intervenendo al vertice a Riad, in Arabia Saudita, sul conflitto in Medioriente. Come riporta l’agenzia Mizan, Raisi ha lanciato un appello chiedendo la rimozione dell’assedio a Gaza e il ritiro immediato delle truppe israeliane dalla Striscia.

