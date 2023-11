Milano, 11 nov. (LaPresse) – “L’uso delle bombe al fosforo ha trasformato metà di Gaza in un mucchio di terra e massacrato più di 11.000 persone, e 3.000 persone sono sotto le macerie”. Lo ha detto il presidente iraniano Ebrahim Raisi, intervenendo al vertice a Riad, in Arabia Saudita, sul conflitto in Medioriente, come riporta l’agenzia Irna. “Oggi la questione di Gaza è uno scontro tra l’asse dell’onore e l’asse del male”, ha aggiunto Raisi, “oggi ognuno deve decidere da che parte stare”.

