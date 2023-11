Milano, 11 nov. (LaPresse/AP) – A Gaza “stiamo facendo di tutto per essere degni del loro sacrificio e del loro eroismo. Non ci fermeremo fino al completamento della missione”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha aggiunto: “Non c’è alternativa alla vittoria. Sconfiggeremo Hamas e riporteremo indietro i nostri prigionieri”. Il premier israeliano ha rifiutato i crescenti appelli internazionali per un cessate il fuoco, affermando che questo sarà possibile solo se Hamas rilascerà tutti i circa 240 ostaggi.

