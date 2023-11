Roma, 11 nov. (LaPrese) – Quelle mosse nei miei confronti sono accuse “fuorvianti e provocatorie. Sono un fotoreporter freelance e non ho nulla a che fare con Hamas”. Lo ha detto in una dichiarazione a LaPresse Hassan Eslaieh, uno dei quattro fotoreporter per cui l’ong HonestReporting ha sollevato dubbi che potessero essere ’embedded’ con Hamas durante gli attacchi dello scorso 7 ottobre. In particolare i dubbi erano relativi al fatto che i reporter in questione, le cui immagini e video hanno fatto il giro del mondo, fossero arrivati fin dalle prime fasi dell’assalto, come se fossero a conoscenza del piano.

