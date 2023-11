Milano, 11 nov. (LaPresse) – “Nelle ultime ore ho sentito notizie di un assedio e di combattimenti all’ospedale Al Shifa. Voglio dire chiaramente che sono bugie”. Lo afferma il Capo dell’Amministrazione di Coordinamento e Collegamento dell’esercito israeliano a Gaza, Moshe Tetro. “Ci sono scontri tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e i terroristi di Hamas che operano intorno all’ospedale”, aggiunge il militare, “ma non ci sono sparatorie all’ospedale e non c’è un assedio. Il lato est dell’ospedale rimane aperto. Al-Wahda Street è aperta. Anche ora chiunque voglia partire può”. E assicura: “Ho parlato personalmente con il direttore dell’ospedale e sono in costante contatto con lui. Gli ho detto molte volte che possiamo coordinare l’evacuazione sicura di chiunque voglia lasciare l’ospedale. Potranno partire attraverso il lato est, lungo Al-Wahda Street verso Salah-Adin Street. Chiunque dica il contrario è un bugiardo”.

