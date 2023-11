Malaga (Spagna), 11 nov. (LaPresse) – A Gaza, dopo la fase degli aiuti bisognerà “passare all’azione politica” e “la transizione politica immediata dovrà basarsi su tre principi: no al ritorno di Hamas a Gaza, no all’amputazione del territorio” della Striscia o “alla sua rioccupazione da parte di Israele” e “no a una soluzione per Gaza separata dal resto della questione palestinese”. Lo ha detto l’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell in un videomessaggio inviato al Congresso del Partito del socialismo europeo (Pse), in corso a Malaga. Borrell si è detto invece a favore di un’autorità palestinese provvisoria a Gaza e a una maggiore implicazione nella regione sia dei Paesi arabi che dell’Ue.

