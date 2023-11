Malaga (Spagna), 11 nov. (LaPresse) – “Ogni bambino ha bisogno di genitori che lo amino”, a prescindere dal genere che “non riguarda le autorità né nessuno altro”, “trovo orribile sentire che in Italia una madre possa essere tolta dal registro perché l’altro genitore anche è una madre”, “è inaccettabile per noi e combatteremo per questo fino all’ultimo respiro”. Lo ha detto Frans Timmermas, ex commissario Ue e candidato alle elezioni olandesi nel suo intervento al Congresso del Pse a Malaga.

