Milano, 10 nov. (LaPresse) – Il Gruppo Unipol ha chiuso i primi nove mesi del 2023 con un utile netto consolidato pari a 769 milioni di euro, rispetto al risultato netto consolidato di 854 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio scorso, “rendicontato secondo i principi contabili precedenti, sul quale si riflettevano componenti straordinarie per circa 275 milioni di euro legate al consolidamento pro-quota di Bper Banca”. Lo si legge in una nota, secondo cui il dato dei primi nove mesi 2022, rideterminato a fini comparativi in applicazione dei nuovi principi, sarebbe pari a 495 milioni di euro. Nei primi nove mesi del 2023 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 10.570 milioni di euro, in crescita del 7,5% rispetto ai 9.834 milioni di euro registrati al 30 settembre 2022.

