Roma, 10 nov. (LaPresse) – “Il problema dei salari non si risolve con il salario minimo, cosa che anche chi lo propone in cuor suo sa, e infatti quando era al governo non lo ha fatto. Il problema si risolve rafforzando la contrattazione. Finora si è visto il lavoro di questo governo per sostenere i salari, abbassando la tassazione sui salari con il taglio del cuneo, rinnovato anche per il 2024. Ma” quello degli stipendi bassi “è un problema generale figlio di 30 anni di stagnazione delle retribuzioni a causa di una crescita molto al di sotto degli altri Paesi europei. E la ragione endemica è la debolezza della politica. L’Italia, con il continuo avvicendarsi dei governi, non ha potuto avere una strategia a lungo termine su nulla”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio all’assemblea della Cna.

