Roma, 10 nov. (LaPresse) – Da Moody’s a Fitch, il giudizio delle agenzie di rating sulla stabilità economico-finanziaria degli Stati, sembra aver perso ‘appeal’. “Dieci anni fa erano determinanti, i governi li aspettavano con un carico di ansia e aspettative che li rendeva delle vere e proprie pagelle” poi, negli ultimi anni a questa parte, è stato sollevata una questione, una tema “di coerenza interna e affidabilità” perché “il ‘potere’ in capo a queste società private nei confronti di governi nazionali era tantissimo, spropositato”. Lo ha spiegato a LaPresse Azzurra Rinaldi, economista e docente di economia politica presso Unitelma Sapienza di Roma, fondatrice di Equonomics. “L’approccio critico che c’è adesso verso le agenzie di rating – ha proseguito Rinaldi – è un approccio sano”. Anche perché “abbiamo già soggetti sovranazionali affidabili”, ha osservato la studiosa, riferendosi a “osservatori sovranazionali come l’Fmi, la Banca Mondiale, la Commissione europea, con una struttura organica che ci dà già delle valutazioni e degli outlook dei Paesi”. Secondo la docente, “il rischio di affidare la performance economica di un Paese, con tutto ciò che ne consegue, a società private è stato per troppi anni troppo alto” e dunque “un atteggiamento più cauto e più critico è da salutare con favore”.

