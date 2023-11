Roma, 10 nov. (LaPresse) – Non ci sarebbero accordi tra Israele e Hamas per uno scambio tra ostaggi e prigionieri. Lo ha detto una fonte politica israeliana alla tv pubblica dello Stato ebraico Kan, smentendo la notizia in precedenza pubblicata da Al-Arabiya. “Ci sono discussioni costanti, vengono proposte idee sulla questione del rilascio dei rapiti e ci sono contatti sull’argomento. Ma come già detto: non c’è alcuna conclusione”, ha affermato la fonte.

