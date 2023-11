Milano, 10 nov. (LaPresse) – Sei persone sono state uccise in seguito all’attacco israeliano che ha colpito il complesso ospedaliero di al-Shifa, a Gaza. Lo ha detto Abu Salmiya, direttore generale del nosocomio, ad Al Jazeera. Anche l’agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che sei persone sono state ammazzate. In precedenza, Abu Salmiya aveva parlato di quattro feriti, fra cui due in condizioni critiche, in seguito all’attacco. Stando a quanto ha fatto sapere, le forze israeliane continuano a bombardare le aree vicino alla più grande struttura medica di Gaza, che ospita anche migliaia di palestinesi che sono stati costretti a fuggire dalle loro case.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata