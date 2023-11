Tashkent, 10 nov. (LaPresse) – “Grande preoccupazione per la situazione umanitaria della popolazione, ma anche per il mancato rispetto dei diritti umani e in particolare della condizione delle donne”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’incontro con il presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev.

